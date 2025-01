https://fr.sputniknews.africa/20250110/bruxelles-craint-que-trump-ne-leve-les-sanctions-contre-la-russie-1070112894.html

Bruxelles craint que Trump ne lève les sanctions contre la Russie

Bruxelles craint que Trump ne lève les sanctions contre la Russie

L'Union européenne s'inquiète d'une possible levée des sanctions antirusses après l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, rapporte le Financial Times. 10.01.2025, Sputnik Afrique

Des responsables européens estiment que le Président élu américain pourrait annuler ces sanctions "simplement parce qu’il s’agissait de décisions de Biden", rapporte le Financial Times. La Commission européenne analyse les conséquences de la suppression de certaines mesures, espérant que Trump conserve les sanctions et les utilise comme levier lors de potentielles négociations sur l'Ukraine. Réviser les décisions de leurs prédécesseurs est une pratique courante pour les nouveaux Présidents américains, rappelle le journal. Au cours de son premier mandat, Trump s'était ainsi retiré de l’accord sur le nucléaire iranien et de l’accord de Paris sur le climat.

