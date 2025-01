https://fr.sputniknews.africa/20250110/attaque-du-palais-presidentiel-au-tchad-mahamat-idriss-deby-evoque-une-tentative-dassassinat--1070108848.html

Attaque du palais présidentiel au Tchad: Mahamat Idriss Déby évoque une tentative d'assassinat

Sputnik Afrique

Mahamat Idriss Déby a qualifié l’incident de "tentative de déstabilisation". 10.01.2025, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

tchad

mahamat idriss déby itno

attaque

garde nationale

"Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la Garde Présidentielle", a déclaré le dirigeant tchadien ce 10 janvier, revenant sur une attaque qui avait ciblé le palais présidentiel.Le 8 janvier, aux environs de 19h45, "un groupe d'individus mal intentionnés, composé de 24 personnes à bord d'un véhicule a simulé une panne de leur véhicule", selon le parquet. Ils ont ensuite attaqué à l’arme blanche plusieurs gardes de l’une des entrées de la présidence. En réplique, 18 assaillants ont été neutralisés et six blessés.️Un garde de la présidence a été tué et trois autres blessés dont deux grièvement.

2025

afrique subsaharienne, tchad, mahamat idriss déby itno, attaque, garde nationale