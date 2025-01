https://fr.sputniknews.africa/20250109/les-armes-americaines-nont-pas-change-la-donne-sur-le-front-en-ukraine-reconnait-un-responsable-us-1070101009.html

Les armes américaines n'ont pas changé la donne sur le front en Ukraine, reconnaît un responsable US

Les missiles ATACMS, les avions F-16 et les chars Abrams livrés à l'Ukraine ne lui ont cependant pas permis de remporter des succès significatifs face à la... 09.01.2025, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

ukraine

conflit ukrainien

opération militaire

livraison d'armes à l'ukraine

Les ATACMS, Abrams et F-16 n'ont pas permis à Kiev de changer la situation sur le champ de bataille en sa faveur.Ainsi, malgré la réception de ces missiles, avions de combat et chars, l'armée ukrainienne n'a pas remporté de succès importants, a déclaré à Reuters un représentant de l'administration US.Selon le responsable, la majeure partie des armes promises à Kiev a déjà été livrée. Les derniers lots sont en cours d'acheminement.Moscou a averti plus d'une fois que les livraisons d'armes à l'Ukraine n'aurait aucune incidence sur sa détermination à mener à bien l'opération militaire spéciale.

ukraine

