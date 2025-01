https://fr.sputniknews.africa/20250109/le-parquet-de-ndjamena-fait-etat-dune-tentative-datteinte-a-lordre-constitutionnel-au-tchad-1070104574.html

Le parquet de N'Djamena fait état d'une tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel au Tchad

"Ces actes d'une extrême gravité constituent au regard de la loi pénale, des crimes d'assassinat, des coups et blessures volontaires, de tentative d'atteinte à... 09.01.2025, Sputnik Afrique

C'est ce qu'indique un communiqué du parquet diffusé ce jeudi dans l'après-midi.Dans la nuit du 8 janvier, aux environs de 19h45, "un groupe d'individus mal intentionnés, composé de 24 personnes armées à bord d'un véhicule a simulé une panne de leur véhicule et a profité pour attaquer les gardes en faction devant le portail de la Présidence de la République", rappelle le parquet.Les assaillants "ont tué deux militaires et grièvement blessé cinq autres éléments et ont tenté de s'introduire à l'enceinte de l'institution". En réplique, "18 assaillants ont été neutralisés" et six blessés.Des enquêtes ont été ouvertes pour rechercher et identifier "tous les instigateurs, les auteurs, les coauteurs et complices de ces actes", indique le communiqué.

