https://fr.sputniknews.africa/20250109/le-kenya-augmente-de-plus-de-20-ses-exportations-de-the--1070093395.html

Le Kenya augmente de plus de 20% ses exportations de thé

Le Kenya augmente de plus de 20% ses exportations de thé

Sputnik Afrique

Le volume des exportations de thé du Kenya a bondi de 20,8 % au cours des dix premiers mois de l'année 2024 grâce à une demande accrue sur les marchés de... 09.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-09T07:46+0100

2025-01-09T07:46+0100

2025-01-09T07:46+0100

thé

kenya

exportations

afrique

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102413/54/1024135460_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e53d6f0711b268f615892ba9824969e5.jpg

Le TBK a indiqué que le volume des exportations s'élevait à 500,8 millions de kilogrammes, contre 414,5 millions de kilogrammes au cours de la même période en 2023.Le pays a gagné 155 milliards de shillings kényans (environ 1,19 milliard de dollars) grâce à ces exportations au cours des dix premiers mois de l'année, contre 1,09 milliard de dollars sur la même période en 2023, a déclaré le TBK dans un rapport publié à Nairobi."Les recettes générées par les exportations ont augmenté en raison de volumes d'exportation plus élevés et d'un taux de change stable", a-t-il expliqué. Le shilling kényan s'échangeait en moyenne au taux de 129 shillings pour un dollar au cours de cette période.Le Kenya ayant gagné en moyenne 199 millions de dollars par mois grâce au thé depuis le début de l'année, les revenus finaux de 2024 devraient dépasser les 1,39 milliard de dollars engrangés en 2023, selon le TBK.Dans le même temps, la production de thé a également augmenté de 7% au cours des dix premiers mois de 2024, stimulée par des conditions météorologiques favorables. Le Pakistan, l'Egypte, les Emirats arabes unis, la Russie et le Soudan sont restés les principaux marchés importateurs de thé kényan au cours de cette période.

kenya

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

thé, kenya, exportations, afrique, afrique subsaharienne