https://fr.sputniknews.africa/20250109/la-rdc-va-se-lancer-dans-la-production-de-lithium-1070105363.html

La RDC va se lancer dans la production de lithium

La RDC va se lancer dans la production de lithium

Sputnik Afrique

Le projet Manono pourrait faire de la RDC le troisième pays producteur de lithium en Afrique. Toutefois, la résolution des litiges en cours seront cruciaux... 09.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-09T16:41+0100

2025-01-09T16:41+0100

2025-01-09T16:41+0100

république démocratique du congo (rdc)

lithium

industrie minière

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/1f/1061765652_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_296fe5c574e360ea5ccdf59eaa9d69fa.jpg

Le groupe chinois Zijin Mining prévoit d'entamer au premier trimestre 2026 l'exploitation du site de Manono, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. L'entreprise planifie de commencer par la production et l’exportation de concentrés et de sulfates de lithium, avant d’envisager un raffinage local, selon Bloomberg.Le projet Manono fait pourtant l'objet d'un litige entre Kinshasa et l’entreprise australienne AVZ Minerals, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le calendrier annoncé. Cependant, si le projet voit le jour, la République démocratique du Congo deviendra le troisième pays producteur de lithium en Afrique, après le Zimbabwe et, plus récemment, le Mali.

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc), lithium, industrie minière