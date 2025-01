https://fr.sputniknews.africa/20250109/la-france-va-encore-essayer-de-nous-perturber-pas-que-nous-mais-la-cote-divoire-le-senegal-1070107780.html

La France va "encore essayer de nous perturber, pas que nous, mais la Côte d'Ivoire, le Sénégal"

C'est ainsi que le président du parti Front pour la libération du Tchad a commenté pour Sputnik Afrique l'attaque contre le palais présidentiel à N'Djamena le... 09.01.2025, Sputnik Afrique

Pour lui, la séparation de Paris et de N'Djamena a été très mal digérée par l'Élysée qui voyait dans le pays africain "un porte-avion gratuit" et voulait à tout prix le garder dans son giron. Ce n'est pas par hasard que les autorités françaises ont exagéré l'importance de l'attaque en évoquant un coup d'État, indique l'homme politique. "L'Occident adore faire ça. Ils adorent amplifier et pour montrer que voilà c'est parce qu'ils ne sont pas là, et sans eux, on ne peut pas s'en sortir", explique-t-il. Selon lui, le calme règne dans la capitale tchadienne, ses habitants vaquent à leurs occupations. "Ce n'est pas ce petit accrochage qui va changer quoi que ce soit. Les gens sont tranquilles, les gens aspirent à la paix", tranche le politicien.

