Kremlin: Trump et le Groenland, c'est une affaire entre les États-Unis et le Danemark

Kremlin: Trump et le Groenland, c'est une affaire entre les États-Unis et le Danemark

Moscou a réagi aux revendications de Trump sur le Groenland. Il s'agit d'une question de relations bilatérales entre les États-Unis et le Danemark, a déclaré... 09.01.2025, Sputnik Afrique

Moscou suit de près l'évolution de la situation, a ajouté Dmitri Peskov. Si, dans ce cas, on parle de la nécessité de prendre en compte l'avis des habitants de l'île, il faut alors se souvenir de l'opinion des habitants des nouvelles régions russes et la respecter, a-t-il noté. Si la volonté politique de Donald Trump d'avoir des contacts avec Moscou persiste, Vladimir Poutine ne fera que la saluer, a entre autres déclaré M.Peskov. Et de préciser qu'il n'y a pas eu de demandes de contacts de la part de l'équipe du futur Président américain.

