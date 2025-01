https://fr.sputniknews.africa/20250109/intrusion-dun-drone-etranger-dans-lespace-aerien-malien-assimi-goita-prend-des-mesures-1070106244.html

Intrusion d’un drone étranger dans l’espace aérien malien: Assimi Goïta prend des mesures

Un drone étranger a pénétré dans l'espace aérien du Mali. Sous la direction d'Assimi Goïta, l'état-major a identifié son origine et a pris des mesures de... 09.01.2025, Sputnik Afrique

Un drone étranger a violé l'éspace aérien du Mali. Après la détection de l'appareil espion, l'état-major a envisagé de l’abattre, mais le chef d'Etat a exigé de vérifier préalablement son origine.Du premier abord, l'engin semblait appartenir à un pays ami, mais son Président contacté par Goïta ne l'a pas revendiqué, rapporte l'AES Info. Des investigations plus approfondies ont révélé que le drone avait été envoyé par un pays frontalier "non ami des pays de l’AES" mais depuis le territoire de ce premier pays pour brouiller la piste.Assimi Goïta a pris des mesures de défense nécessaires pour que la même situation ne se reproduise plus.

