https://fr.sputniknews.africa/20250109/canada-groenland-canal-de-panama-les-revendications-territoriales-de-trump-font-beaucoup-reagir-1070102130.html

Canada, Groenland, canal de Panama: les revendications territoriales de Trump font beaucoup réagir

Canada, Groenland, canal de Panama: les revendications territoriales de Trump font beaucoup réagir

Sputnik Afrique

Le Président élu a appelé le Canada à devenir le 51e État américain, a affirmé vouloir acheter le Groenland au Danemark et exigé que le canal du Panama... 09.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-09T14:15+0100

2025-01-09T14:15+0100

2025-01-09T14:15+0100

états-unis

donald trump

canada

groenland

danemark

panama

canal de panama

justin trudeau

jean-noël barrot

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/06/1069078758_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_58e258d429a0d22fa8e48f254412fab1.jpg

Les dirigeants concernés et bien d’autres n'ont par tardé à commenter ses propos. Le Roi du Danemark, Frederik X, a revu les armoiries royales pour la première fois depuis plus de 500 ans, en mettant le Groenland plus en avant. Le chancelier allemand Olaf Scholz a pour sa part rappelé que "le principe de l’inviolabilité des frontières s’applique à tous les pays, qu’ils soient à l’Est ou à l’Ouest". Le chef de la diplomatie française a averti que l'UE ne laissera pas d'autres pays s'en prendre à ses "frontières souveraines". Le ministre des Affaires étrangères du Panama a insisté sur le fait que la souveraineté du canal "n'est pas négociable". Javier Martinez-Acha a rejeté l'affirmation de Trump selon laquelle le canal était contrôlé par Pékin, affirmant que "c'était seulement au Panama de le gérer, pas à la Chine ou à qui que ce soit d'autre". "Il n’y a pas la moindre chance que le Canada devienne une partie des États-Unis", a écrit sur X le Premier ministre canadien. Son message a été commenté par Elon Musk. "Ma belle, tu n'es plus gouverneur du Canada", a ironisé le milliardaire. La ministre canadienne des Affaires étrangères a soutenu que le prochain Président américain a démontré "une incompréhension totale de ce qui fait du Canada un pays fort".

états-unis

canada

groenland

danemark

panama

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

états-unis, donald trump, canada, groenland, danemark, panama, canal de panama, justin trudeau, jean-noël barrot