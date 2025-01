https://fr.sputniknews.africa/20250108/un-groupe-canadien-menace-de-suspendre-les-operations-de-sa-mine-dor-au-mali--1070086316.html

Un groupe canadien menace de suspendre les opérations de sa mine d'or au Mali

"Barrick Gold Corporation ne peut toujours pas expédier d’or de son complexe minier de Loulo-Gounkoto", affirme la société dans un communiqué. 08.01.2025, Sputnik Afrique

Elle ajoute qu'une "ordonnance de saisie provisoire a été émise sur le stock d’or existant sur le site", ce qui perturbe les activités du complexe. Le groupe réitère sa volonté de "collaborer de manière constructive avec le gouvernement du Mali pour résoudre les différends existants à l’amiable". La compagnie canadienne détient 80% et l'État malien 20% du complexe souterrain et à ciel ouvert de Loulo-Gounkoto, l'un des plus importants au monde. En décembre dernier, les autorités maliennes ont émis un mandat d'arrêt contre Mark Bristow, PDG de Barrick Gold. Il est poursuivi pour blanchiment de capitaux. Plus tard, Bamako a bloqué les exportations de Loulo-Gounkoto reprochant au gestionnaire des malversations financières.

2025

