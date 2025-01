https://fr.sputniknews.africa/20250108/tchad-france-date-du-retrait-militaire-est-non-negociable-selon-le-pm-tchadien-1070082648.html

Tchad-France: date du retrait militaire est "non négociable", selon le PM tchadien

Réagissant aux propos d'Emmanuel Macron sur l'"ingratitude" des Africains, le gouvernement tchadien a réaffirmé la date limite du retrait fixée au 31 janvier... 08.01.2025, Sputnik Afrique

Suite au discours controversé de Macron sur l'"ingratitude" des Africains, le Tchad réaffirmé la date limite du départ des troupes françaises fixée au 31 janvier 2025 et juge ce délai "non négociable".Ces paroles du Président français constituent l’"insulte grossière à l’intelligence des Africains et de déni de recul de l’histoire", a déclaré le Premier ministre tchadien.Allah-Maye Halina a également rappelé que "c’est à partir de Fort Lamy (actuelle N’Djamena) que la première colonne militaire héroïque est partie pour libérer la France du joug nazi en 1939".Cette nouvelle réaction s’inscrit dans la série de déclarations des autorités tchadiennes sur les propos de Macron. Précédemment, le Président tchadien avait déjà exprimé son indignation.

