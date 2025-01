https://fr.sputniknews.africa/20250108/sept-tonnes-de-drogues-interceptees-bilan-des-douanes-burkinabe-pour-fin-2024--debut-2025-1070087879.html

Sept tonnes de drogues interceptées: bilan des douanes burkinabè pour fin 2024 – début 2025

Trois saisies de chanvre indien et d'amphétamines, d'une valeur totale de 1,8 million USD, ont été effectuées entre entre la fin 2024 et début 2025, selon les douanes du Burkina Faso. Le 27 décembre 2024, 6.072 kg d'amphétamines ont été saisis sur l'axe Bobo-Faramana. Le lot était dissimulé dans un camion se dirigeant vers le Mali. Le 03 janvier 2025, sur le même axe, un camion transportant 870 kg de chanvre indien a été intercepté.Le 04 janvier 2025, les douaniers ont découvert 44,2 kg de chanvre indien dans un véhicule de transport en commun en provenance du Togo."Les 914 kg saisis pourraient suffire à fournir jusqu'à 914.000 doses individuelles," précisent les douanes.De plus, les profits générés par ce commerce illégal servent à financer des réseaux criminels, voire terroristes, rappelle l'instance.

