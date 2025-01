https://fr.sputniknews.africa/20250108/liran-a-lance-dun-missile-antiaerien-358-lors-des-exercices-pres-de-lusine-nucleaire-de-natanz-1070088439.html

L'Iran a lancé d'un missile antiaérien 358 lors des exercices près de l’usine nucléaire de Natanz

"Nous avons essayé d'appliquer ce que nous pouvions prédire sur les opérations hypothétiques de notre ennemi […], et nous avons obtenu de bons résultats"

Et d'ajouter qu’"il était nécessaire de tester une fois de plus nos capacités de défense aérienne dans un champ proche de la réalité"."Les missiles sol-air et les drones de défense sont une invention iranienne et nous en avons beaucoup", a précisé de son côté le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale du CGRI.Ce missile 358, également connu sous le nom de SA-67, est un missile sol-air à voilure fixe développé par l'Iran. Il est équipé d'un étage d'appoint à combustible solide pour assurer le lancement.Une fois lancé, le propulseur se détache et le reste du vol est assuré par le moteur à turbine à gaz.

