La Libye met en production le champ de Chadar

La Libye met en production le champ de Chadar

08.01.2025

La Libye a commencé l'exploitation du champ de Chadar dans l'est du pays.Les taux de production ont atteint dès le premier jour plus de 7,5 millions de pieds cubes de gaz associé et 1.500 barils de brut par jour, a annoncé la National Oil Corporation (NOC) dans un communiqué cité par les médias.Le champ de Chadar, connu sous le nom de NC-126, est situé dans le bassin de Sirte, au sud-est d'Ajdabiya. La ressource est exploitée par Zallaf for Oil and Gas Co, filiale de la NOC.

