Conflit dans l'est de la RDC: plus de 100.000 déplacés en une semaine, selon l'Onu

Les récents combats dans certaines parties de l'est de la République démocratique du Congo ont déplacé plus de 100.000 personnes la semaine dernière, a estimé... 08.01.2025, Sputnik Afrique

La rébellion du M23 a pris samedi le contrôle de Masisi, une localité clé dans l'est de la RDC. Masisi, qui compte 40.000 habitants, est située à environ 80 km au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu.Un calme relatif a été constaté dimanche dans cette localité, incitant certaines familles déplacées à commencer à revenir, a indiqué l'Ocha.En décembre, les Présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame devaient se rencontrer pour un sommet organisé à Luanda par le chef d'Etat angolais Joao Lourenço, médiateur désigné de l'Union africaine (UA) dans le conflit entre Kigali et Kinshasa.

