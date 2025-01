https://fr.sputniknews.africa/20250108/algerie-et-rca-nouvelle-dynamique-de-cooperation-recherchee-1070086192.html

Algérie et RCA: nouvelle dynamique de coopération recherchée

Le chef de la diplomatie algérienne, porteur d'un message du Président Tebboune, a été reçu le 6 janvier à Bangui. L'entretien entre Ahmed Attaf et... 08.01.2025, Sputnik Afrique

L'Algérie et la République centrafricaine veulent relancer la dynamique de leur coopération. Cette intention mutuelle a été clarifiée lors d'une rencontre entre le Président Touadéra et le ministre algérien des Affaires étrangères le 6 janvier à Bangui. Ahmed Attaf, en visite officielle en RCA, a remis au dirigeant centrafricain un message du Président Tebboune faisant part de sa volonté "de renforcer les relations fraternelles, la coopération et la solidarité entre les deux pays". La rencontre a également permis de discuter de la coordination au niveau régional. En plus de cela, Alger a confirmé son engagement à travailler au sein du Conseil de sécurité de l'Onu en faveur de la sécurité et de la stabilité de la RCA.

