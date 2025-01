https://fr.sputniknews.africa/20250108/air-algerie-16-avions-achetes-et-8-affretes-pour-renforcer-la-flotte-1070088126.html

Air Algérie: 16 avions achetés et 8 affrétés pour renforcer la flotte

Air Algérie: 16 avions achetés et 8 affrétés pour renforcer la flotte

Sputnik Afrique

La compagnie nationale a acquis 16 nouveaux appareils, et non 15 comme cela avait été rapporté plu tôt, a annoncé le ministre des Transports. 08.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-08T16:34+0100

2025-01-08T16:34+0100

2025-01-08T16:34+0100

algérie

maghreb

air algérie

avions

boeing

airbus

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104235/29/1042352954_0:50:2432:1418_1920x0_80_0_0_39d46f9b74fb68506ecf12f307bccc60.jpg

Selon Saïd Sayoud, la livraison des Airbus et Boeing s'étalera sur plusieurs mois, le premier aéronef devant être réceptionné en juin prochain. Ensuite deux appareils arriveront en septembre et octobre, et les livraisons se poursuivront à peu près chaque mois jusqu'à ce que la totalité de la commande soit fournie. Quant aux avions loués, trois appareils ont déjà été reçus, un quatrième le sera le 15 janvier, deux autres d’ici début février et les deux derniers avant la saison du Hadj, a précisé le haut responsable. Grâce à ces appareils, Air Algérie pourra répondre à la hausse de la demande pour le transport aérien, améliorer sa ponctualité et la qualité des services.

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, maghreb, air algérie, avions, boeing, airbus