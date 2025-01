https://fr.sputniknews.africa/20250107/synergie-developpement-armee-unique-le-chef-de-la-diplomatie-burkinabe-sur-les-avancees-de-laes-1070079486.html

Synergie, développement, armée unique: le chef de la diplomatie burkinabè sur les avancées de l'AES

Synergie, développement, armée unique: le chef de la diplomatie burkinabè sur les avancées de l'AES

Sputnik Afrique

Beaucoup de choses ont été faites sur le plan sécuritaire, constate Karamoko Jean Marie Traoré, invité de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB). 07.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-07T18:56+0100

2025-01-07T18:56+0100

2025-01-07T18:56+0100

alliance des états du sahel (aes)

mali

niger

burkina faso

armée

sécurité

diplomatie

développement

karamoko jean marie traoré

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/18/1068000999_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_059a7baa1b8b7d5a3f0f0a2704293664.jpg

Le ministre souligne que les troupes des trois pays se sentent "dans un espace unique", où qu'elles soient. Avant, il était difficile pour le Burkina de poursuivre les terroristes au-delà de ses frontières, rappelle-t-il. Les trois membres de l'AES ont également mutualisé les moyens logistiques ce qui a résulté en une "capacité d'intervention plus accrue". Côté diplomatie, "les cloisons entre les trois pays été ont enlevées", souligne le haut responsable. Il affirme avoir des consultations régulières avec ses homologues malien et nigérien. Quant au volet développement, "il n'y a pas un seul département sectoriel qui ne soit en contact avec un autre département au Mali et au Niger", se félicite M.Traoré.

mali

niger

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

alliance des états du sahel (aes), mali, niger, burkina faso, armée, sécurité, diplomatie, développement, karamoko jean marie traoré