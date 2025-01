https://fr.sputniknews.africa/20250107/neocolonialisme-et-neoliberalisme-en-afrique-a-lordre-du-jour-dun-seminaire-international-au-niger-1070076873.html

Néocolonialisme et néolibéralisme en Afrique à l'ordre du jour d’un séminaire international au Niger

L'événement se tiendra du 6 au 10 janvier à Niamey. Il réunit activistes et syndicats dans le but d'explorer des solutions pour une Afrique libre, souveraine... 07.01.2025, Sputnik Afrique

"L’Afrique a le droit de tracer son propre chemin, de prendre ses propres décisions, sans ingérence étrangère", a déclaré Abdou Issaka, secrétaire général de l’Union nationale des syndicats du Niger, organisateur du séminaire, à son ouverture."Les Africains sont en réalité, les riches les plus pauvres du monde et les pauvres, les plus riches du monde", a pour sa part indiqué Assoumane Abdou Harouna, gouverneur de la région de Niamey.

