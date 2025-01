https://fr.sputniknews.africa/20250107/mali-assimi-goita-affirme-que-la-cedeao-et-les-terroristes-sont-les-memes-1070075248.html

Mali: Assimi Goïta affirme que "la CEDEAO et les terroristes sont les mêmes"

Leurs manières d'agir se ressemblent, a expliqué le chef d'État au cours d'une adresse à la Nation. 07.01.2025, Sputnik Afrique

Lorsque les groupes armés encerclent un territoire, ils interdisent les entrées et les sorties, ainsi que les livraisons de nourriture et de médicaments, a détaillé le général. Il a comparé cette tactique à celle de la CEDEAO qui a imposé des restrictions à l'encontre du Mali et aussi du Niger. Les mesures qui ont duré six mois pour le Mali, a-t-il rappelé. La seule différence entre les deux structures réside dans la possession d'armes, sinon, c'est la même chose, a conclu le Président.

