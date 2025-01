https://fr.sputniknews.africa/20250107/les-f-16-ukrainiens-incapables-de-rivaliser-avec-les-avions-russes-reconnait-larmee-de-kiev-1070077074.html

Les F-16 ukrainiens incapables de rivaliser avec les avions russes, reconnaît l'armée de Kiev

"Oui, nous aimerions obtenir des modifications plus puissantes avec des radars plus puissants et des missiles à longue portée", a avoué Iouri Ignat...

Début octobre, le ministre néerlandais de la Défense, Ruben Brekelmans, a officiellement confirmé que le pays avait livré à Kiev le premier lot de chasseurs F-16.Mi-novembre, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a annoncé que Copenhague avait transféré six chasseurs F-16 à l'Ukraine.La Russie estime que les livraisons d'armes à l'Ukraine empêchent le règlement du conflit, y impliquent directement les pays de l'Otant, jouant ainsi "avec le feu".

