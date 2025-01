https://fr.sputniknews.africa/20250107/les-exportations-de-diamants-procurent-15-milliard-de-dollars-a-langola-en-2024-1070070146.html

Les exportations de diamants procurent 1,5 milliard de dollars à l'Angola en 2024

L’Angola a vendu en 2024 près de 10 millions de carats de diamants d’une valeur de 1,5 milliard de dollars, a indiqué lundi le ministère des Ressources... 07.01.2025, Sputnik Afrique

Le pays a produit cette année, pour la première fois de son histoire, environ 12 millions de carats de diamants, ce qui représente un taux de réalisation de plus de 82% par rapport à l'objectif fixé dans le Plan national de développement 2023-2027, a déclaré le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo.Pour sa part, le président du conseil d'administration de la compagnie publique 'Endiama", Ganga Júnior, a jugé positive la performance de l'activité diamantaire de l’année dernière, puisqu'un record de production de diamants angolais a été atteint, suggérant la possibilité d'atteindre près de 14 millions de carats, un volume proche de l'objectif fixé pour 2024.Cependant, le responsable a souligné que le boom de la production a été contrecarré par la chute des prix de 40 à 60 % sur le marché international, ce qui a eu un impact négatif sur les performances des entreprises diamantaires.Au cours de la même période, la production mondiale a totalisé 111.522.755 carats, valant 12,7 milliards de dollars. La Russie arrive en tête des producteurs de diamants, avec plus de 37 millions de carats, suivie par le Botswana, avec plus de 25 millions de carats et le Canada avec environ 16 millions de carats.L'Angola est au quatrième rang des plus grands producteurs de diamants bruts au monde, avec une production industrielle de 9,8 millions de carats en 2023, provenant des provinces de Lunda-Norte, Lunda-Sul, Bié, Cuanza-Sud et Malanje.

