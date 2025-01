https://fr.sputniknews.africa/20250107/le-president-de-sao-tome-et-principe-limoge-le-gouvernement--1070075686.html

Le Président de Sao Tomé-et-Principe limoge le gouvernement

Le Président de Sao Tomé-et-Principe limoge le gouvernement

Le gouvernement de Sao Tomé-et-Principe a été limogé lundi par décret présidentiel en raison de son "incapacité" à résoudre les problèmes du pays. 07.01.2025, Sputnik Afrique

Selon le décret publié sur la page Facebook de la présidence, le président de la République, Carlos Vila Nova, "a démis (...) le gouvernement constitutionnel dirigé par le Premier ministre Patrice Trovoada".Il y ajoute avoir pris cette décision au regard de l'"incapacité notable" du gouvernement "à apporter des solutions" au pays face à "l'ampleur des problèmes existants", et des "périodes fréquentes et prolongées d'absence du Premier ministre (...) du territoire national".Arrivé en tête aux dernières législatives en 2022, le parti de l'Action Démocratique Indépendante (ADI, centre droit), dont sont issus MM. Vila Nova, élu président en 2021, et Trovoada, est "invité à présenter dans un délai de 72h une autre personnalité pour assumer le poste de Premier ministre et chef du gouvernement", selon le texte.

