Le Sénégal sur le point de sortir de la liste des pays les moins avancés de l'Onu

Le Sénégal sur le point de sortir de la liste des pays les moins avancés de l'Onu

Pour ce faire, Dakar dispose d’une période transitoire de cinq ans. Il devra consolider ses acquis en matière de développement, insiste l'Assemblée générale. 06.01.2025, Sputnik Afrique

Il s’agit plutôt de "l’amorce d’un processus", a modéré la diplomatie sénégalaise dans un communiqué diffusé le 4 janvier.Ayant réalisé des progrès notables dans le domaine du développement économique et humain, le Sénégal sera le 5e pays africain à sortir de cette catégorie après le Botswana, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe.Après une croissance annuelle moyenne de 6% entre 2014 et 2019, l’économie sénégalaise a été durement touchée par la pandémie de Covid-19, le conflit en Ukraine et des tensions politiques locales.Cependant, le début de l'exploitation des hydrocarbures dans le pays offre des perspectives économiques favorables à moyen terme. Le Fonds monétaire international lui prédit une croissance de 10% en 2025.Sur les 44 PMA actuels, 32 se trouvent en Afrique, 8 en Asie, 3 dans le Pacifique et 1 dans les Caraïbes.

