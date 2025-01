Lors de la libération de cette ville, la plus grande de la partie sud-ouest du Donbass, l'armée ukrainienne a perdu 80% de ses effectifs, soit plus de 12.000... 06.01.2025, Sputnik Afrique

La Défense russe annonce la libération de Kourakhovo, ville stratégique du Donbass

Lors de la libération de cette ville, la plus grande de la partie sud-ouest du Donbass, l'armée ukrainienne a perdu 80% de ses effectifs, soit plus de 12.000 personnes, près de 3.000 pièces d'armes et véhicules dont 40 chars, précise le ministère.