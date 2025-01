https://fr.sputniknews.africa/20250106/jespere-bien-un-assaillant-du-capitole-reagit-a-la-promesse-de-trump-de-gracier-les-condamnes-1070061651.html

"J'espère bien": un assaillant du Capitole réagit à la promesse de Trump de gracier les condamnés

"Il a dit qu'il le ferait. Je crois que c'est un homme de parole", a déclaré à RIA Novosti Jake Angeli, un des visages les plus reconnaissables de l'assaut du... 06.01.2025, Sputnik Afrique

Connu aussi sous le nom de Jakob Chansley, Jake Angeli considère que généraliser la grâce "n'est pas la meilleure idée". "Je ne pense pas qu'il [Donald Trump] va faire ce genre d'erreur juridique", ajoute-t-il. Il y a 4 ans, les images de Jake Angeli, vêtu en chaman et portant une coiffe en fourrure avec des cornes ont fait le tour de la planète. Il a été condamné à 2.000 dollars d'amende, trois ans et demi de prison et à la liberté surveillée pendant encore trois ans. Il a retrouvé la liberté au printemps 2023. Le Président élu a déclaré qu'il gracierait les émeutiers dès le "premier jour" de son second mandat, qui commencera le 20 janvier. Plus de 1.500 personnes ont été inculpées pour avoir pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021.

