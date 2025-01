https://fr.sputniknews.africa/20250106/des-pretres-russes-se-sont-diriges-dans-15-pays-africains-pour-les-offices-de-noel-orthodoxe-1070058352.html

Des prêtres russes se sont dirigés dans 15 pays africains pour les offices de Noël orthodoxe

"A la veille de la fête de la Nativité du Christ, l'Exarchat patriarcal d'Afrique […] a envoyé des membres du clergé russe dans quinze pays du continent... 06.01.2025

La mission a été actée en accord avec les évêques diocésains, a précisé l’instance. Les noms des pays concernés n’ont pas été cités.Le Noël orthodoxe est célébré le 7 janvier. Cela est dû au fait qu’une partie des Églises orthodoxes, dont celle de Russie, utilisent le calendrier julien, introduit par Jules César et non pas le calendrier grégorien conçu à la fin du XVIe siècle. Le décalage est de 13 jours.L’Exarchat patriarcal d’Afrique comprend deux diocèses, celui d’Afrique du Sud et d’Afrique du Nord.Le premier est responsable pour:Le diocèse d’Afrique du Nord est responsable pour:

