Burkina: le Premier ministre exhorte à l'engagement lors de sa première montée des couleurs

Burkina: le Premier ministre exhorte à l’engagement lors de sa première montée des couleurs

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a souhaité que l’année 2025 "soit une année de grâce", marquée par le retour définitif de la paix. Elle devrait aussi être... 06.01.2025, Sputnik Afrique

rimtalba jean emmanuel ouédraogo

burkina faso

afrique subsaharienne

"Je saisis cette occasion pour vous traduire ma confiance et vous lancer un appel à la mobilisation générale", a déclaré le chef du gouvernement en s'adressant au personnel militaire et civil des structures centrales rattachées et de mission de la Primature.Pour lui, ils doivent être guidés par trois valeurs essentielles: l’exemplarité, l’engagement et la célérité.Un Comité institutionnel de régulation des dysfonctionnements (CRDI) sera mis en place à cet effet.

