Au moins 7 soldats camerounais ont été tués par des individus armés venant du Nigeria

Plusieurs centaines d'hommes armés ont lancé des attaques meurtrières contre certains villages du district Akwaya au Cameroun, relatent des habitants cités par... 06.01.2025, Sputnik Afrique

Les individus avaient déjà passé deux fois cette semaine la rivière Moon, à la frontière entre ces pays. Les villageois disent que le niveau de l'eau a considérablement baissé durant cette saison sèche, ce qui facilite la traversée à pied.Les hommes ont commencé à tirer en l’air, à incendier les maisons et à menacer de tuer des civils. Lors d’une riposte, cinq militaires camerounais et deux gendarmes ont été tués, indique All Africa. Les civils de 15 villages ont été déplacés. De nombreux villageois ont été blessés. Pour l’heure, aucun groupe ne revendique l’attaque.

