Un Sénégalais battu par les forces de sécurité polonaises à la frontière, selon Minsk

Un Sénégalais battu par les forces de sécurité polonaises à la frontière, selon Minsk

Les garde-frontières biélorusses ont recueilli un réfugié sénégalais battu par les forces de sécurité polonaises et présentant des signes d'engelures, affirme... 05.01.2025, Sputnik Afrique

Un réfugié sénégalais blessé a été retrouvé dans le district biélorusse de Berestovitsa dans la nuit du 4 au 5 janvier, a annoncé ce dimanche 5 janvier le Comité biélorusse des frontières.L'homme portait des vêtements déchirés et ne pouvait pas marcher seul à cause de ses blessures. Il était épuisé et présentait des signes d'engelures aux doigts et aux orteils.Les garde-frontières biélorusses ont prodigué les premiers soins au blessé qui a ensuite été hospitalisé.

