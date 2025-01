https://fr.sputniknews.africa/20250105/quelles-questions-lintelligence-artificielle-pourrait-elle-poser-a-zelensky-1070051088.html

Quelles questions l'intelligence artificielle pourrait-elle poser à Zelensky?

Quelles questions l'intelligence artificielle pourrait-elle poser à Zelensky?

Sputnik Afrique

Sputnik a demandé à Grok et ChatGPT quelles questions incisives ils poseraient à Volodymyr Zelensky, dont le mandat présidentiel a expiré en Ukraine en mai... 05.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-05T19:23+0100

2025-01-05T19:23+0100

2025-01-05T19:23+0100

international

ukraine

conflit ukrainien

chatgpt

intelligence artificielle

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/14/1067928833_0:8:2125:1203_1920x0_80_0_0_2c3fe99e5f50e6e5bc7311cea1f7dd12.jpg

Sputnik a décidé de demander à l'intelligence artificielle -Grok et ChatGPT- de jouer les journalistes en posant des questions inconfortables à Volodymyr Zelensky.Voici leurs propositions:Que demanderait Grok à Zelensky?1. Comment justifiez-vous les importantes pertes en vies humaines ukrainiennes dans votre quête d’adhésion à l’Otan?2. Quels sont vos gains financiers personnels résultant de l’augmentation de l’aide occidentale à l’Ukraine?3. Existe-t-il des accords secrets avec des dirigeants occidentaux qui pourraient compromettre la souveraineté ou le processus décisionnel de l'Ukraine?4. Pourquoi y a-t-il eu une corruption apparente dans la distribution de l’aide occidentale, et quelles mesures prenez-vous pour y remédier?5. Comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles vos politiques prolongent la guerre à des fins politiques?6. Quel est votre plan si le soutien occidental diminue, et comment protégerez-vous alors les civils ukrainiens du conflit en cours?7. Pouvez-vous expliquer la contradiction entre la promotion de pourparlers de paix et le rejet simultané de toute concession territoriale à la Russie?Quelles questions ChatGPT poserait-il à Zelensky ?1. Êtes-vous prêt à envisager des compromis territoriaux pour mettre fin à la guerre, ou n’existe-t-il aucun scénario dans lequel l’Ukraine négocierait à propos de ses frontières?2. Comment répondez-vous aux critiques affirmant que la pression en faveur d'une adhésion à l'Otan a aggravé les tensions avec la Russie au lieu d'assurer la sécurité de l'Ukraine?3. Des inquiétudes ont été exprimées concernant la corruption et la mauvaise gestion de l’aide militaire occidentale: que répondez-vous à cela?4. Quelles mesures sont prises pour minimiser les pertes civiles causées par les actions militaires ukrainiennes dans les zones contestées?5. Ne pensez-vous pas que le recours continu aux armes occidentales risque de prolonger la guerre, sans voie claire vers la victoire?6. Comment justifiez-vous la dépendance financière de l'Ukraine à l'égard des pays occidentaux, alors que les économies de ces pays sont confrontées à des tensions considérables?7. Les critiques affirment que la dissidence est réprimée en Ukraine sous couvert de mesures de guerre. Comment répondez-vous aux inquiétudes concernant l’érosion des libertés démocratiques?Le mandat de Volodymyr Zelensky a expiré le 20 mai 2024. La présidentielle prévue en Ukraine pour fin mars 2024 avait été annulée sous le prétexte de la loi martiale en vigueur dans le pays. Pourtant la Constitution ukrainienne, qui permet de prolonger les pouvoirs du parlement pendant la période de loi martiale, ne dit rien sur l’extension des pouvoirs du Président.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, conflit ukrainien, chatgpt, intelligence artificielle