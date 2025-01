https://fr.sputniknews.africa/20250105/le-ministre-malien-de-la-reconciliation-se-rend-a-tombouctou-pour-un-dialogue-intercommunautaire-1070049924.html

Le ministre malien de la Réconciliation se rend à Tombouctou pour un dialogue intercommunautaire

Ismaël Wagué a lancé la deuxième phase de la rencontre de cohésion entre les communautés de la région de Taoudénit, dans le nord du Mali, indique un communiqué... 05.01.2025, Sputnik Afrique

Organisé du 3 au 5 janvier, l’événement a réuni les représentants des cercles de Daraoune, Foum Elba et Al-Ourche.L’Équipe régionale d’appui à la réconciliation (ERAR) de Taoudénit a fait une présentation de ses activités."Ce cadre unique a rassemblé des membres issus de toutes les composantes de la communauté de Taoudénit, dans le but d’approfondir le dialogue, de renforcer la compréhension mutuelle et de favoriser l’unité et la cohésion sociale au sein de la région", détaille le communiqué.

