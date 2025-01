https://fr.sputniknews.africa/20250105/kemi-seba-annonce-sa-candidature-a-la-presidentielle-du-benin-en-2026-1070048602.html

Kémi Séba annonce sa candidature à la présidentielle du Bénin en 2026

Kémi Séba annonce sa candidature à la présidentielle du Bénin en 2026

Sputnik Afrique

Le panafricaniste dit avoir décidé "d'accepter des demandes incessantes" des Béninois. 05.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-05T16:24+0100

2025-01-05T16:24+0100

2025-01-05T16:24+0100

afrique subsaharienne

bénin

kémi séba

présidence

élection présidentielle

candidature

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1c/1060850871_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_47c2c2adf8795d48ac3b4b6d4ac3f6b4.jpg

"Après des mois et des mois de réflexion, pour ne pas dire des années, j'ai décidé d'accepter vos demandes incessantes visant à me pousser à être candidat à la présidence du Bénin", déclare le panafricaniste dans une vidéo postée ce 5 janvier sur les réseaux sociaux.Le militant évoque également des options qui lui permettront d'être candidat."Nous avancerons ensemble et nous libérerons le pays", promet-il ensuite, appelant à une "résurrection d'un peuple qu'on a trop longtemps voulu écraser mais que nul ne peut exterminer". Stellio Gilles Robert Capo Chichi -son vrai nom- est le président de l’ONG Urgences panafricanistes. Il est engagé depuis des années dans la lutte contre le néocolonialisme.

afrique subsaharienne

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, bénin, kémi séba, présidence, élection présidentielle, candidature