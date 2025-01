https://fr.sputniknews.africa/20250105/il-a-pris-le-coup-en-entier-un-journaliste-russe-detaille-le-deces-de-son-confrere-en-rdp-1070044600.html

"Il a pris le coup en entier": un journaliste russe détaille le décès de son confrère en RDP

Alexandre Martemianov, journaliste indépendant travaillant pour le journal Izvestia, est mort des suites de ses blessures après une attaque ukrainienne. Un... 05.01.2025, Sputnik Afrique

L’attaque a eu lieu le 4 janvier sur la route reliant Donetsk à Gorlovka, en RPD. "Au début, je n'ai rien compris du tout, mais après quelques secondes, j'ai repris mes esprits et je suis sorti de la voiture. Nous nous sommes immédiatement précipités vers des arbres et c'est seulement alors que nous avons commencé à nous examiner", raconte à Sputnik Maxime Romanenko, journaliste de RIA Novosti (qui appartient au groupe de médias Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie). Lui et d'autres passagers ont été blessés. "À ce moment-là, j'ai compris qu'il manquait une personne - c'était Sasha (Alexandre Martemianov, ndlr). Les gars ont couru vers la voiture, elle continuait à rouler et il s'est avéré qu'il était mort. D'après ce que j'ai compris, instantanément, il a pris le coup en entier", dit-il.Alexandre Martemianov était assis sur le siège passager avant, témoigne Mikhaïl Kevhiev, le second correspondant de RIA Novosti, ayant survécu l'attaque. Le drone a frappé le pare-brise, selon lui. Deux autres passagères du véhicule, correspondantes du média Bloknot, transportaient de l'aide humanitaire à une église à Gorlovka. Le Comité d'enquête russe a ouvert ce 5 janvier une enquête criminelle sur la mort du journaliste d’Izvestia et les blessures de ses quatre autres confrères.

