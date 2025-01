https://fr.sputniknews.africa/20250105/des-athletes-congolaises-recoivent-des-cadeaux-dalina-kabaeva-ancienne-gymnaste-russe--1070050831.html

Des athlètes congolaises reçoivent des cadeaux d'Alina Kabaeva, ancienne gymnaste russe

Des athlètes congolaises reçoivent des cadeaux d'Alina Kabaeva, ancienne gymnaste russe

Sputnik Afrique

L'ancienne championne russe de gymnastique Alina Kabaïeva a envoyé des cadeaux à de jeunes athlètes congolaises pour le Nouvel an, rapporte un correspondant de... 05.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-05T18:46+0100

2025-01-05T18:46+0100

2025-01-05T18:49+0100

afrique subsaharienne

république du congo

gymnastique

gymnastique rythmique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/07/1d/1067672230_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_c100cfaa07e279d972de477a1a66b41a.jpg

De jeunes sportives congolaises ayant participé au printemps 2024 à un festival de gymnastique dans la ville russe de Sotchi, ont reçu des cadeaux pour le Nouvel An de la part de la championne olympique russe Alina Kabaeva, a annoncé à Sputnik Afrique Armel Koulombo, directeur technique de l'équipe congolaise de gymnastique rythmique et sportive.Le festival de gymnastique de Sotchi avait été organisé par la Fondation d'Alina Kabaeva, championne olympique en 2004 et double championne du monde de gymnastique. Son académie ''Grâce céleste" forme des enfants du monde entier à la gymnastique, à travers un centre d'entraînement situé à Sotchi. Alina Kabaeva avait elle-même eu droit à un tournoi organisé en son honneur à Brazzaville, en juin.

afrique subsaharienne

république du congo

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république du congo, gymnastique, gymnastique rythmique