Dans la matinée, Kiev a lancé une contre-attaque pour tenter d'arrêter l'avancée des troupes russes, à l’aide de deux chars, d'un autre du génie et de douze blindés de combat avec des troupes de débarquement. L'artillerie et l'aviation russes ont frappé. Les deux chars, celui du génie et sept véhicules blindés de combat ont été détruits.

L'artillerie et l'aviation russes ont également ciblé du personnel et de l'équipement ennemis dans neuf secteurs de la région de Koursk et six de celle de Soumy.