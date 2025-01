https://fr.sputniknews.africa/20250105/au-moins-30-terroristes-ont-ete-elimines-en-72-heures-dans-le-nord-ouest-du-burkina-faso-1070046430.html

Au moins 30 terroristes ont été éliminés en 72 heures dans le nord-ouest du Burkina Faso

Au moins 30 terroristes ont été éliminés en 72 heures dans le nord-ouest du Burkina Faso

L'opération a été menée par un bataillon d'intervention rapide (BIR) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) près de Solenzo, dans le nord-ouest...

Des motos, deux dizaines de téléphones et 80 détonateurs d’engins explosifs ont été récupérés. Cette opération a fait partie d’une manœuvre plus large menée du 1er au 3 janvier dans les villages de Dinkiena, dans la brousse de Ramtenga et à Montionkuy.

