Washington a commencé à armer Kiev plusieurs mois avant l'opération russe, admet Blinken

Des armements tels que des lance-missile Javelin ou des Stinger ont été massivement livrés à l'Ukraine plusieurs mois avant le début de l'opération spéciale... 04.01.2025, Sputnik Afrique

Les États-Unis ont armé Kiev "bien avant" le début de l'opération militaire spéciale russe, a avoué le secrétaire d'État américain Antony Blinken dans un entretien au New York Times.Opération militaire spéciale russeLa Russie a lancé son opération militaire spéciale le 24 février 2022. L'objectif de l'opération était de "protéger les gens qui étaient victimes de génocide de la part du régime de Kiev depuis huit ans", a expliqué Vladimir Poutine. Selon le Président russe, cette opération est une mesure forcée, la Russie "n'avait aucune possibilité de faire autrement, les risques de sécurité étaient tels qu'il était impossible de réagir par d'autres moyens".Le Président Poutine a rappelé que Moscou tentait depuis 30 ans de parvenir à un accord avec l'Otan sur les principes de la sécurité en Europe. Toutefois elle était confrontée à des tromperies cyniques et des mensonges, à des tentatives de pression et de chantage. Entretemps, l'Otan, malgré les protestations de Moscou, s'élargissait progressivement et se rapprochait des frontières

