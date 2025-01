https://fr.sputniknews.africa/20250104/teheran-devoile-les-sujets-qui-seront-abordes-par-le-president-iranien-lors-de-sa-visite-en-russie-1070031981.html

Téhéran dévoile les sujets qui seront abordés par le Président iranien lors de sa visite en Russie

Massoud Pezechkian se rendra le 17 janvier à Moscou, où il s’entretiendra avec Vladimir Poutine. Un accord de partenariat stratégique global entre les deux... 04.01.2025, Sputnik Afrique

"Nous espérons que deux questions approuvées par les deux parties seront discutées: le corridor de transport international Nord-Sud et le projet de livraison de gaz russe vers l’Iran", a déclaré à Sputnik Fatemeh Mohajerani, porte-parole du gouvernement iranien. De plus, Téhéran travaille actuellement sur le tronçon ferroviaire Astara-Rasht, qui fait partie du corridor de transport reliant les chemins de fer russes, azerbaïdjanais et iraniens. "Puisqu’il s’agit d’un projet important et sérieux, le Président ou le vice-Président s’occupera personnellement du dossier", a-t-elle ajouté. ➡️

