Les principes de la politique étrangère russe attirent de plus en plus d’Africains

Moscou aide de nombreux pays africains à traverser "une période de transition", a déclaré à Sputnik Mohamed Elgazali Eltijani Sirraj, ambassadeur soudanais en... 04.01.2025, Sputnik Afrique

Les lignes directrices de la Russie en matière de politique étrangère sont "la souveraineté pour tous, la non-ingérence dans les affaires intérieures, l’échange d’avantages mutuellement bénéfiques", qui commencent à intéresser de plus en plus d’habitants du continent, a indiqué le diplomate.Il a souligné que ces principes permettront à chaque pays africain de choisir sa propre voie de développement.Moscou aide de nombreux pays africains à traverser "une période de transition, avec les problèmes que cela implique pour sortir de l’ère du néocolonialisme et exploiter pleinement leurs ressources et leur capital politique", selon lui.

