https://fr.sputniknews.africa/20250104/le-pire-des-tueurs-en-serie-un-cardiologue-explique-ce-quest-une-maladie-coronarienne-1070033121.html

Le pire des tueurs en série: un cardiologue explique ce qu'est une maladie coronarienne

Le pire des tueurs en série: un cardiologue explique ce qu'est une maladie coronarienne

Sputnik Afrique

Le stress et une mauvaise hygiène de vie peuvent mener à une affection coronarienne, principale cause de décès dans le monde, a déclaré à Sputnik Simon... 04.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-04T16:11+0100

2025-01-04T16:11+0100

2025-01-04T16:11+0100

international

crise cardiaque

maladies cardio-vasculaires

insuffisance cardiaque

santé

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103411/93/1034119376_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_e959ca4711187372e7bfd55fbe0fd904.jpg

On pense généralement que la crise cardiaque ou l'AVC est la cause de la plupart des décès parmi les maladies cardiovasculaires, mais en fait, c'est la maladie coronarienne et la cardiopathie ischémique qui sont les principales causes de décès liés aux troubles cardiaques, a expliqué à Sputnik Simon Matskeplichvili, chef du département de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire du Centre de recherche médicale et d'enseignement de l'Université d'État de Moscou.Qu'est-ce qu’une maladie coronarienne?La cardiopathie ischémique est un déséquilibre entre les besoins du cœur en oxygène, fourni par les artères coronaires, et leur capacité à délivrer cet oxygène, ajoute-t-il.Comment diagnostiquer une maladie coronarienne?L'essence de la médecine est la relation médecin-patient, et non l'équipement médical ou les médicaments les plus avancés, rappelle-t-il.Quelles sont les causes de maladie coronarienne?D'autres causes peuvent être héréditaires en cas de trouble du cholestérol ou de la coagulation.Quelle méthode de traitement est en cours d'élaboration à Moscou?Ces vaisseaux sanguins assument la fonction des artères coronaires bouchées, explique-t-il.Selon le médecin, 65 personnes ont passé des essais cliniques et les résultats préliminaires sont très bons.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, crise cardiaque, maladies cardio-vasculaires, insuffisance cardiaque, santé