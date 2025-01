https://fr.sputniknews.africa/20250104/grace-presidentielle-400-prisonniers-liberes-a-bangui--1070026207.html

Grâce présidentielle: 400 prisonniers libérés à Bangui

Détenus dans la prison centrale de Ngaragba, ils ont été libérés le 2 janvier. Cela a eu lieu grâce à la grâce présidentielle annoncée le 31 décembre par... 04.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-04T09:58+0100

2025-01-04T09:58+0100

2025-01-04T09:58+0100

afrique subsaharienne

république centrafricaine

bangui

prison

décret

libération

grâce

faustin-archange touadéra

Les personnes concernées sont des prisonniers sanctionnés par la justice en 2024. Elles ont commis des délits de droit commun et avaient été condamnées à des peines allant de 1 à 3 ans de prison. Plusieurs détenus ont vu leurs peines réduites. Les peines d'emprisonnement allant de 4 à 5 ans ont ainsi été ramenées à 1 an, les peines de 10 ans réduites à 5 ans, et les peines allant de 6 à 10 ans diminuées de moitié.

