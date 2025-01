https://fr.sputniknews.africa/20250104/ces-pays-africains-comptent-le-plus-de-satellites-en-orbite-1070029318.html

Ces pays africains comptent le plus de satellites en orbite

Ces pays africains comptent le plus de satellites en orbite

Sputnik Afrique

Plusieurs pays africains se préparent à lancer leur premier satellite dans les années à venir, alors que d'autres, comme l'Égypte et l'Afrique du Sud, ont déjà... 04.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-04T13:19+0100

2025-01-04T13:19+0100

2025-01-04T13:19+0100

international

satellite

orbite

espace

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/12/1064183737_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8da11bab226e9156a5662a8ea7f659fd.jpg

125 satellites sont actuellement en cours de développement dans 23 pays africains et tous devraient être lancés avant 2025, selon un rapport de Space in Africa. Treize États du continent ont déjà lancé leur satellite et dix autres y travaillent.Voici les pays africains possédant le plus de satellite en orbite, selon Statista:

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, satellite, orbite, espace