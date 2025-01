https://fr.sputniknews.africa/20250103/unrwa-interdit-en-israel-alger-entend-convoquer-une-reunion-du-conseil-de-securite-de-lonu-1070010779.html

UNRWA interdit en Israël: Alger entend convoquer une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu

UNRWA interdit en Israël: Alger entend convoquer une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu

L'Algérie, qui préside actuellement le Conseil de sécurité de l'Onu, a annoncé son intention de convoquer une réunion du Conseil fin janvier pour discuter des... 03.01.2025, Sputnik Afrique

Alger veut organiser une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu pour écarter le risque de suspension des activités de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans la bande de Gaza, a déclaré en conférence de presse Amar Bendjama, représentant permanent de l’Algérie auprès de l'Onu.Plus tôt, le New York Times avait rapporté que l'Onu se préparait à réduire les activités de l'UNRWA dans la bande de Gaza et en Cisjordanie en raison de l'interdiction israélienne. Le 28 octobre, la Knesset (parlement israélien) avait adopté une loi interdisant les activités de l'agence onusienne dans le pays.L'Algérie préside le Conseil de sécurité de l'Onu en janvier.

