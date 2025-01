Un séisme de magnitude 5 frappe près de la ville d'Awash, en Éthiopie

"L'activité sismique dans la région d'Awash a considérablement augmenté. Le risque d'une éruption volcanique dans cette partie du rift africain est désormais plus élevé, car la cause la plus probable des tremblements de terre est une intrusion du magma qui à son tour peut facilement briser la surface et produire une éruption", a expliqué à The East African Tom Pfeiffer, volcanologue à Volcano Discovery.