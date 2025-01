https://fr.sputniknews.africa/20250103/paris-a-gaspille-son-argent-avec-une-brigade-zombie-ukrainienne-selon-un-homme-politique-francais-1070011226.html

Paris a gaspillé son argent avec une "brigade zombie" ukrainienne, selon un homme politique français

La France a "dilapidé l'argent des Français" en formant la brigade ukrainienne Anne de Kiev, qui a massivement été désertée, a déploré sur X (ex-Twitter)... 03.01.2025, Sputnik Afrique

La formation en France de la brigade ukrainienne Anne de Kiev est un "scandale à peine croyable", a déclaré sur X (ex-Twitter) le président du parti français Les Patriotes, Florian Philippot, alors qu'une enquête ukrainienne a été ouverte sur les désertions dans les rangs de cette brigade."Arrêtons le massacre: plus un centime pour l’Ukraine!", a-t-il conclu.Selon le Midi Libre, 2.300 des 4.500 soldats de la 155e brigade Anne de Kiev avaient été formés en France. Emmanuel Macron leur avait rendu visite début octobre. Paris avait cédé à cette brigade 128 véhicules de transport de troupes VAB, 18 chars AMX-10, 18 canons automoteurs Caesar ainsi que des camions, des blindés d’évacuation sanitaire, des postes de tir de missiles antiaériens Mistral et antichars Milan. Toutefois environ 1.700 membres de cette brigade ont déserté avant de partir au front, et 50 durant la formation sur le territoire français.

