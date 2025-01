https://fr.sputniknews.africa/20250103/le-suspect-de-lattentat-de-las-vegas-a-servi-en-ukraine-selon-les-medias-americains-1070007844.html

Le suspect de l'attentat de Las Vegas a servi en Ukraine, selon les médias américains

L'homme qui a fait exploser un Tesla Cybertruck devant un hôtel à Las Vegas avait servi en Ukraine, rapporte Associated Press. 03.01.2025, Sputnik Afrique

Matthew Livelsberger, membre des forces spéciales américaines suspecté d'avoir fait exploser un Tesla Cybertruck rempli de feux d'artifice devant l'hôtel Trump International, a servi en Ukraine, rapporte Associated Press.Il a aussi servi au Tadjikistan, en Géorgie et au Congo.Auparavant, des photos sur les réseaux sociaux l'avaient déjà montré arborant des vêtements avec des symboles nazi pro-ukrainiens, et le slogan "Gloire à l'Ukraine".Le suspect s'est tiré une balle dans la tête juste avant l'explosion, qui a fait sept blessés légers.

