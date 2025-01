https://fr.sputniknews.africa/20250103/lalgerie-met-son-experience-en-matiere-de-lutte-antiterroriste-a-la-disposition-des-pays-africains-1070003105.html

L'Algérie met son expérience en matière de lutte antiterroriste à la disposition des pays africains

L'Algérie met son expérience en matière de lutte antiterroriste à la disposition des pays africains

Sputnik Afrique

L'Algérie fait de la lutte antiterroriste sur le continent africain une priorité absolue et souhaite partager son expérience dans ce domaine, a indiqué, jeudi... 03.01.2025, Sputnik Afrique

2025-01-03T07:10+0100

2025-01-03T07:10+0100

2025-01-03T07:10+0100

algérie

maghreb

terrorisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103577/97/1035779730_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_925592a138430ce9e5439c5aa331d1c5.jpg

"L'Algérie, en tant que pays africain, est solidaire avec les pays frères en Afrique et souhaite partager avec eux son expérience en matière de lutte contre le terrorisme", a assuré M. Bendjama lors de la conférence de presse relative au programme de travail du Conseil de sécurité que l'Algérie préside pendant le mois de janvier.Le conférencier a rappelé, à ce propos, que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est Coordonnateur de l'Union africaine /UA/ en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent."L'Algérie mettra humblement mais aussi avec détermination son expérience à la disposition des pays amis, surtout en Afrique", a-t-il soutenu. L'Algérie prévoit la tenue, le 21 janvier, d'une réunion de haut niveau sur la lutte antiterroriste en Afrique.Interrogé au sujet de la situation en Libye, le diplomate a fait part de la "profonde préoccupation" de l'Algérie concernant la crise "qui se prolonge" dans ce pays et due principalement, dira-t-il, aux interventions étrangères."Ces interventions doivent cesser", a-t-il tonné. Il a exprimé, à ce sujet, le soutien de l'Algérie aux efforts déployés par l'Onu pour dénouer la crise libyenne, tout en appelant au lancement d'un processus politique initié par les Libyens eux-mêmes en vue de mettre en place des conditions pour la tenue d'élections "transparentes" et "inclusives". Il a également considéré comme "vitale" la mise en œuvre d'un processus de réconciliation en Libye.

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

algérie, maghreb, terrorisme