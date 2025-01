https://fr.sputniknews.africa/20250103/la-chine-entend-renforcer-sa-coordination-strategique-avec-la-russie-1070004922.html

La Chine entend renforcer sa coordination stratégique avec la Russie

03.01.2025

"La partie chinoise apprécie hautement la position de la Russie et soutient fermement les efforts de la Russie pour assurer la sécurité nationale, la stabilité, le développement, la prospérité, la souveraineté et l'intégrité territoriale", souligne Zhang Hanhui, ambassadeur chinois en Russie, dans un article écrit pour Sputnik. Il rappelle que l’année 2025 marque le 80e anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et le 80e anniversaire de la fondation de l’Onu. "La Chine est disposée à travailler avec la Russie pour continuer à mettre en œuvre les accords importants conclus par les chefs d'État, à faire progresser conjointement la vision correcte de l'histoire de la guerre passée et à sauvegarder fermement les résultats de la Seconde Guerre mondiale et de l'ordre international établi après la guerre", écrit l'ambassadeur. Selon lui, les deux pays continueront à "renforcer la coordination stratégique, à élargir la coopération mutuellement bénéfique et à apporter les contributions nécessaires au développement et à leur renaissance", ainsi qu'à "promouvoir la prospérité et la stabilité mondiales".

